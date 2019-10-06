أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية

تحولت شوارع ومنازل مدينة البرلس بكفر الشيخ إلى لوحة فنية بديعة التصوير من خلال 40 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم، استطاعوا بأناملهم الذهبية تجسيد صورة طبيعة المدينة الساحلية التي يمتاز أهلها بامتهان حرفة الصيد والملاحة، إلى بانوراما فنية جميلة وذلك للعام السادس على التوالي.



واستطاع الفنانون، خلال ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب، ببراعة شديدة في رسم صور مستوحاة من الطبيعة كمراكب الصيد في البحر، وشباك الصيادين الممتلئة بالأسماك عقب العودة من رحلات الصيد، وسط فرحة كبيرة وغامرة في عيون الأطفال الذين يساعدون الفنانين في بعض الأعمال الفنية بعد أن تعلقوا بشغف في حب الفن التشكيلي والرسم والتلوين.



ويُعد الفنان التشكيلي الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، من الشخصيات البارزة التي ساهمت بنجاح في إقامة هذا الملتقى للعام السادس على التوالي في إطار خطة مؤسسة الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن لتطوير وتنمية مدينة برج البرلس والتي تحولت من قرية إلى مدينة منذ نحو 6 سنوات، وتواصلًا مع أهداف المؤسسة التي تخصص جزءًا كبيرًا منها لتنمية مدينة برج البرلس والارتقاء بها.



ولم يقتصر ملتقي البرلس على أعمال الرسم والتلوين والفن التشكيلي الرائع فحسب، بل امتد نشاطه الرائع إلى تنظيم عروضًا فنيًا لإدخال البهجة والسعادة في نفوس أطفال المدينة الذين تعلقوا بالفن، بعد أن تم تنظيم معرض للعرائس المتحركة وورش عمل لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والفن والتلوين، ما أكسبهم مهارات في تنمية شخصيتهم واكتشاف الموهوبين منهم.