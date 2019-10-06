Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
تحولت شوارع ومنازل مدينة البرلس بكفر الشيخ إلى لوحة فنية بديعة التصوير من خلال 40 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم، استطاعوا بأناملهم الذهبية تجسيد صورة طبيعة المدينة الساحلية التي يمتاز أهلها بامتهان حرفة الصيد والملاحة، إلى بانوراما فنية جميلة وذلك للعام السادس على التوالي.

واستطاع الفنانون، خلال ملتقى البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب، ببراعة شديدة في رسم صور مستوحاة من الطبيعة كمراكب الصيد في البحر، وشباك الصيادين الممتلئة بالأسماك عقب العودة من رحلات الصيد، وسط فرحة كبيرة وغامرة في عيون الأطفال الذين يساعدون الفنانين في بعض الأعمال الفنية بعد أن تعلقوا بشغف في حب الفن التشكيلي والرسم والتلوين.

ويُعد الفنان التشكيلي الكبير الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، من الشخصيات البارزة التي ساهمت بنجاح في إقامة هذا الملتقى للعام السادس على التوالي في إطار خطة مؤسسة الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن لتطوير وتنمية مدينة برج البرلس والتي تحولت من قرية إلى مدينة منذ نحو 6 سنوات، وتواصلًا مع أهداف المؤسسة التي تخصص جزءًا كبيرًا منها لتنمية مدينة برج البرلس والارتقاء بها.

ولم يقتصر ملتقي البرلس على أعمال الرسم والتلوين والفن التشكيلي الرائع فحسب، بل امتد نشاطه الرائع إلى تنظيم عروضًا فنيًا لإدخال البهجة والسعادة في نفوس أطفال المدينة الذين تعلقوا بالفن، بعد أن تم تنظيم معرض للعرائس المتحركة وورش عمل لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والفن والتلوين، ما أكسبهم مهارات في تنمية شخصيتهم واكتشاف الموهوبين منهم.
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
أنامل من ذهب.. 40 مبدعا من 18 دولة يحولون البرلس لـ بانوراما فنية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورش فنية وحرف بيئية وأمسيات شعرية بثقافة كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي

عمرو أديب يسخر من الإخوان: كانوا عاوزين يبعتوا أبوتريكة لإثيوبيا |شاهد

طريقة غير شرعية .. تعليق صادم ليورجن كلوب على إصابة محمد صلاح

وائل الإبراشي: فيلم الممر يعرض لأول مرة على التليفزيون غدا .. فيديو

مصر هبة النيل .. السيسى: الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوقنا في المياه

شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي

شاهد.. إطلالة ريم البارودي تكشف عن فقدان وزنها

لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي