لا تبالغ في حساسيتك.. نصيحة الأبراج لـ مواليد ٦ أكتوبر

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد اليوم ٦ أكتوبر ، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 6 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك ملهم ومحب للجمال.. أنت أيضا عاطفي ولديك حس فني، وتبحث عن الانسجام والحب، لكن قد تبالغ أحيانا في حساسيتك.



نصيحة:

عام ٢٠١٩ بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.