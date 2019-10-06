للسوبيا أسرار.. طريقة عمل البودرة أفضل من الجاهز

تقدم الشيف توتا مراد طريقة تحضير بودرة السوبيا، وأسرار حول تحضيرها، تمكن جميع السيدات من عملها أفضل من الجاهز.
مكونات بودرة السوبيا:
ربع كوب سكر بودرة
لبن
فانيليا بودرة
جوز هند مبشور
8 ملاعق كبيرة لبن بودرة
ربع كوب أرز مطحون
للتقديم: فستق
التحضير:
- تقلب كل المكونات الجافة معًا جيدًا لتجهز بودرة السوبيا وتحفظ ليتاح استخدامها في أي وقت حسب الرغبة.
أسرار تحضير مشروب السوبيا مثل الجاهز:
- تحفظ بودرة السوبيا إما في كيس مغلق أو عبوة أو برطمان جاف معقم، وتحفظ في مكان جاف بعيدًا عن التوابل أو الشاي؛ لأن رائحتها نفاذة.
- وفي حال تحضير السوبيا بكميات كبيرة تحفظ في الفريزر حتى لا تتلف.
- يحضر مشروب السوبيا بسهولة ولكن بمقدار معين بحيث لا يكون خفيف سائل أو ثقيل القوام مثل السحلب، لهذا يوضع لكل كيلو لبن 6 ملاعق من بودرة السوبيا والسكر حسب الرغبة.
- يجب أن تخلط بودرة السوبيا مع اللبن في الخلاط وليس يدويًا حتى تتجانس المكونات جيدًا وتحضر مشروب السوبيا بقوام مضبوط.
مكونات بودرة السوبيا:
ربع كوب سكر بودرة
لبن
فانيليا بودرة
جوز هند مبشور
8 ملاعق كبيرة لبن بودرة
ربع كوب أرز مطحون
للتقديم: فستق
التحضير:
- تقلب كل المكونات الجافة معًا جيدًا لتجهز بودرة السوبيا وتحفظ ليتاح استخدامها في أي وقت حسب الرغبة.
أسرار تحضير مشروب السوبيا مثل الجاهز:
- تحفظ بودرة السوبيا إما في كيس مغلق أو عبوة أو برطمان جاف معقم، وتحفظ في مكان جاف بعيدًا عن التوابل أو الشاي؛ لأن رائحتها نفاذة.
- وفي حال تحضير السوبيا بكميات كبيرة تحفظ في الفريزر حتى لا تتلف.
- يحضر مشروب السوبيا بسهولة ولكن بمقدار معين بحيث لا يكون خفيف سائل أو ثقيل القوام مثل السحلب، لهذا يوضع لكل كيلو لبن 6 ملاعق من بودرة السوبيا والسكر حسب الرغبة.
- يجب أن تخلط بودرة السوبيا مع اللبن في الخلاط وليس يدويًا حتى تتجانس المكونات جيدًا وتحضر مشروب السوبيا بقوام مضبوط.