للسوبيا أسرار.. طريقة عمل البودرة أفضل من الجاهز

تقدم الشيف توتا مراد طريقة تحضير بودرة السوبيا، وأسرار حول تحضيرها، تمكن جميع السيدات من عملها أفضل من الجاهز.



مكونات بودرة السوبيا:

ربع كوب سكر بودرة

لبن

فانيليا بودرة

جوز هند مبشور

8 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ربع كوب أرز مطحون

للتقديم: فستق



التحضير:

- تقلب كل المكونات الجافة معًا جيدًا لتجهز بودرة السوبيا وتحفظ ليتاح استخدامها في أي وقت حسب الرغبة.



أسرار تحضير مشروب السوبيا مثل الجاهز:

- تحفظ بودرة السوبيا إما في كيس مغلق أو عبوة أو برطمان جاف معقم، وتحفظ في مكان جاف بعيدًا عن التوابل أو الشاي؛ لأن رائحتها نفاذة.

- وفي حال تحضير السوبيا بكميات كبيرة تحفظ في الفريزر حتى لا تتلف.

- يحضر مشروب السوبيا بسهولة ولكن بمقدار معين بحيث لا يكون خفيف سائل أو ثقيل القوام مثل السحلب، لهذا يوضع لكل كيلو لبن 6 ملاعق من بودرة السوبيا والسكر حسب الرغبة.

- يجب أن تخلط بودرة السوبيا مع اللبن في الخلاط وليس يدويًا حتى تتجانس المكونات جيدًا وتحضر مشروب السوبيا بقوام مضبوط.