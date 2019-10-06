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فن

تعود للمسرح .. دنيا عبد العزيز تستعد لـ حب رايح جاى

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:59 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
قالت الفنانة دنيا عبد العزيز انها تعاقدت على بطولة مسرحية جديدة تحمل اسم " حب رايح جاى"، ومن المقرر عرضها على احد المسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح .

وأضافت دنيا عبد العزيز، في تصريحات لـ صدى البلد، ان العمل من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، ويشاركها فى البطولة ميدو عادل.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز مسلسل " قيد عائلى " تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات.
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