تناول كوب من هذا المشروب على الريق لعلاج مشاكل الكلى

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل الكلى ومن آلامها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من آلامها وعلاجها ،باتباع نظام غذائى بعيدا عن المسبك والمخللات والحوادق ،والحرص على تناول كوب من هذا المشروب الطبيعي يوميا على الريق لعلاجها .



نصح الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بتناول وصفة شعر الذرة لمن يعاني من مشاكل في الكلي و أمراض المسالك البولية.



وصفة شعر الذرة:



تأخذ مقدار قبضة اليد من شعر الذرة و يضاف اليه كوب من الماء ثم يضع علي النار حتي يغلي ، ثم يصفي و يشرب علي مقدار 3 مرات في اليوم بعد الطعام.