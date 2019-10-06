وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

نشرت دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـ إطلالة بسيطة وأنيقة، برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، ومجموعه من اصداقائهم.



وأطلت دنيا سمير غانم بـ اطلالة كاجوال مرتدية بنطلون بوي فريند، وتي شيرت اسود، أبرز رشاقتها.



ولم تتكلف دنيا سمير غانم فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بأسورة رقيقة وقرط دائري.



ومن الناحية الجمالية وضعت دنيا سمير غانم لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية مع روج نبيتي أبرز جمال إطلالتها.