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أخبار العالم

الهند تعاقب تركيا.. وتوجه لها صفعة بـ ملياري دولار

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:07 ص
ناريندرا مودي ورجب
ناريندرا مودي ورجب طيب أردوغان
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حسام رضوان
ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" أن الهند قررت وقف صفقة عسكرية ضخمة مع تركيا بقيمة تصل إلى ملياري دولار، واتخاذ إجراءات عقابية ضد شركة "أناضول شيبيارد" بحظرها من القيام بأعمال تجارية متعلقة بالدفاع في الهند.

وأضافت المجلة أن السبب وراء قرار الهند يرجع إلى نمو العلاقات الدفاعية للشركة التركية مع غريمتها باكستان مؤخرا، ما قد يؤثر على برنامج سفن دعم الأسطول التابع للبحرية الهندية والذي تبلغ تكلفته ملياري دولار، حيث اختارت شركة هندوستان لبناء السفن المملوكة للحكومة الهندية، شركة أناضول التركيا كشريك تكنولوجي لها.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الهندية إن الإجراء العقابي يمنع شركة أناضول من القيام بأي عمل مع هندوستان لأن مثل هذه الشراكة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على أمن الهند، وسط مخاوف من تسريب معلومات عسكرية.

وقدمت أناضول الأسبوع الماضي أول أربع طائرات حربية مضادة للغواصات للبحرية الباكستانية، وكان من المنتظر أن توقع أناضول رسميًا اتفاقية شراكة مع هندوستان يتم بموجبها بناء خمس سفن لدعم الأسطول للبحرية الهندية.
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