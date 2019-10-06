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محافظات

استئصال أورام تزن 7 كيلو جرامات من رحم سيدة بكفر الشيخ

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:33 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
نجح فريق طبي من جراحي النساء والتوليد بكفر الشيخ، في إجراء عملية استئصال مجموعة أورام تزن نحو 7 كيلو جرامات، من رحم سيدة لم يسبق لها الإنجاب، بإحدى مستشفيات مدينة دسوق.

ضم الفريق الطبي كلًا من، الدكتورة منى عون، استشاري النساء والتوليد بوزارة الصحة، والدكتورة زينب الششتاوي، إخصائية النساء والتوليد، والدكتور أحمد حلاوة، استشاري التخدير والعناية المركزة، وهويدا محمد، ممرضة.

كانت المريضة التي تبلغ من العمر 36 عامًا، تعاني من تأخر الإنجاب مع تضخم ملحوظ في البطن، ووجود آلام شديدة بالظهر والبطن، وبإجراء الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة، تبين وجود مجموعة من الأورام داخل الرحم، مما استوجب إجراء جراحة عاجلة لاستئصالها.
استئصال أورام تزن 7 كيلو جرامات من رحم سيدة بكفر الشيخ
استئصال أورام تزن 7 كيلو جرامات من رحم سيدة بكفر الشيخ
استئصال أورام تزن 7 كيلو جرامات من رحم سيدة بكفر الشيخ
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