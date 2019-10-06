شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها

احتفلت الفنانة نجلاء بدر بعيد ميلادها، وظهرت خلاله بجيب مخطط باللون الأسود فى أبيض، وهاف ستومك باللون البنى.



وظهرت نجلاء بدر في حفل عيد ميلادها بدون مكياج واكتفت بظهورها ببشرتها الطبيعية.



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يحميكم، كل عام وانتم بخير، عيد ميلاد سعيد.



وهنأت الإعلامية ​إنجي علي​ صديقتها الفنانة ​نجلاء بدر​ بعيد ميلادها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".



ونشرت إنجي صورة جمعتها بـ نجلاء بدر، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد يا صديقتي، اتمنى لك سنة رائعة".