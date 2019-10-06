Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:19 ص
نجلاء بدر فى عيد
نجلاء بدر فى عيد ميلادها
Advertisements
رنا عصمت
احتفلت الفنانة نجلاء بدر بعيد ميلادها، وظهرت خلاله بجيب مخطط باللون الأسود فى أبيض، وهاف ستومك باللون البنى.

وظهرت نجلاء بدر في حفل عيد ميلادها بدون مكياج واكتفت بظهورها ببشرتها الطبيعية.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يحميكم، كل عام وانتم بخير، عيد ميلاد سعيد.

وهنأت الإعلامية ​إنجي علي​ صديقتها الفنانة ​نجلاء بدر​ بعيد ميلادها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

ونشرت إنجي صورة جمعتها بـ نجلاء بدر، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد يا صديقتي، اتمنى لك سنة رائعة".
شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها
شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها
شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ هاف ستومك تريكو يكشف جسدها.. منة فضالي فى إطلالة مثيرة.. شاهد

بدون مكياج.. آيتن عامر بإطلالة شتوية والجمهور: حلوة فى الحالتين

القمر وملك الرومانسية .. سيرين عبد النور بصحبة وائل كفوري.. شاهد

إطلالات جريئة.. نجلاء بدر وغادة عادل بملابس مثيرة فى الجونة

بـ قبعة وهاف ستومك.. شاهد مي عمر في أحدث ظهور

بالأحمر.. ديانا حداد تتألق في حفل عيد ميلادها

ترشيحاتنا

لن تتوقعه .. سعر صادم لـ فستان ارتدته سميرة سعيد وليلى علوي

محامي نيمار بطل المؤامرة القطرية على الزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن الخليفي وسامورا

بعد نجاته من موت محقق.. حسين الشحات لجمهوره: الحمد لله| شاهد

اخبار الزمالك اليوم.. مفاجآت بالجملة في قائمة الفريق أمام إف سي مصر بسبب الأهلي.. ونقل المباراة لـ استاد السلام بقرار أمني

لاعب الأهلي السابق يهاجم جوزيه: فشل بالخارج ونجح بفضل اللاعبين.. فيديو

بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. لاعب ليستر سيتي يتعرض للعنصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي