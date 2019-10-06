بـ أغنية لشيرين عبد الوهاب.. متسابقة ذا فويس تدخل الأعلى مشاهدة

تمكنت إحدى المتسابقات في برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز 19 بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.



واستطاعت التونسية نهى رحيم، تحقيق ما يقرب من 25 ألف مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بتجربة الأداء والتى قامت فيها باداء اغنية جرج تانى لشيرين، عقب مرور 48 ساعة فقط.



وتضمن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.