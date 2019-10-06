ضيف شرف.. يوردار اوكور بديلا لـ اركان بيتيكايا فى الماضى العزيز

اعتذر الفنان التركي اركان بيتيكايا عن الظهور كضيف شرف فى مسلسل "الماضي العزيز"، بعد فشل المفاوضات مع الشركة المنتجة للعمل.



وتعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع الفنان يوردار اوكور ليحل بدلًا من اركان بيتيكايا، تهميدًا لبدء تصوير دوره خلال الساعات المقبلة.



عزيز الماضي، يشارك في بطولته ايمرة كيناي، ايجة اوسلو سيشكين اوزدمير و سيفدا اركينجي .



العمل تدور احداثه حول ثلاث شقيقات تم العثور على بعضهما البعض بعد خطاب غامض وصل لكل منهم بطريقة مختلفة مما أدى إلي إثارة الشك والجدل ومحاولة كل منهما للوصول للأخري ومعرفة من هو مرسل هذا الخطاب وأثارت الأحداث الجدل وقابلت كل منهم مشاكل في الحياة الشخصية والحياة العملية والاجتماعية ولكن لم ينتبهوا إلي ذلك وكان كل ما يشغل بالهم الوصول لكاتبي الخطاب والوصول لبعضهن.