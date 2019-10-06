أحمد عصام يهنئ ريم البارودي بعيد ميلادها: أجدع ريكا بموت فيكي

هنأ الفنان أحمد عصام، الفنانة ريم البارودي، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 6 أكتوبر.



ونشر احمد عصام، صورة جمعتهما سويًا عبر صفحته على موقع الصور "إنستجرام"، معلقا عليها: "كل سنة وانتى متألقة وشاطرة وقمر يا اجدع ريكا في الدنيا بموت فيكى انا".



وكانت ريم البارودي أبدعت في مسلسل قيد عائلي، بطولة صلاح عبد الله وميرفت أمين.



واحتل مشهد للفنانة ريم البارودى المركز الثالث بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، بعدما حقق ما يقرب من 150 ألف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحه، حيث كشف المشهد عن صدمتها نتيجة وفاة نجلها داخل أحداث العمل.