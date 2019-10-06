روسي يرفع قضية على شركة Apple ويتهمها بتحويله إلى مثلي الجنس

أقام رجل روسي دعوى قضائية ضد شركة آبل لسبب غريب، حيث ادعى أن تطبيق العملات المشفرة في آيفون حوّله لمثلي الجنس، فالشركة من وجهة نظره تسوق لفكرة الشذوذ الجنسي بطريقة غير مباشرة.



حدث هذا بعدما زعم أنه استلم عملة مشفرة تسمى "GayCoin" للمثليين عبر تطبيق الهاتف الذكي، بدلًا من Bitcoin العملة المشفرة التي طلبها، ويقول بأنه تعرض لأذى أخلاقي، فهو يطلب مليون روبل (12000 جنيه إسترليني)، وفقًا لـ بي بي سي، بحسب نسخة من الشكوى.



تعتبر العملة المشفرة في الواقع أموال افتراضية، مثل النسخة النقدية على الإنترنت، و Bitcoin و GayCoin ، وفقًا للشكوى المقدمة في 20 سبتمبر، وصلت العملة المشفرة من GayCoin إلى الرجل مع ملاحظة تقول: "لا تحكم حتى تقوم بالمحاولة".



كتب صاحبة الشكوى: "فكرت في الحقيقة كيف يمكنني الحكم على شيء دون أن أحاول؟ قررت تجربة العلاقات الجنسية المثلية.. والآن لا أعلم كيف أبرر ذلك لوالدي"، ويزعم أن شركة آبل "دفعته" نحو الشذوذ الجنسي من خلال التلاعب".



ويضيف أن "حياته قد تغيرت إلى الأسوأ" و"لن تصبح طبيعية مرة أخرى"، مما تسبب له في الضرر النفسي والمعنوي، تم تجريم المثلية الجنسية في روسيا عام 1993، ومع ذلك التحيز ضد المثليين لا يزال واسع الانتشار، وفي عام 2013 أصدرت روسيا تشريعًا يحظر نشر ما وصفته بالدعاية المثلية.



ويحظر رسميا "الترويج لأنماط الحياة غير التقليدية للقاصرين" مما يفسر حظر أي نشاط للمثليين، فيوضح الرجل المتضرر بأن الشركة "تتحمل مسؤولية برامجها" على الرغم من التبادل المزعوم الذي يحدث على تطبيق تابع لجهة خارجية، وستستمع المحكمة إلى الشكوى في 17 أكتوبر، ولم تبد الشركة أي تعليق.