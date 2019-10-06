Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. أحمد خالد صالح يحتفل بتخرج شقيقته.. دنيا عبد العزيز تستعد لـ حب رايح جاى

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:25 ص
أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

بـ رفقة والدته .. أحمد خالد صالح يحتفل بتخرج شقيقته
حرص الفنان احمد خالد صالح على مشاركة جمهوره، بصوره من احتفاله بتخرج شقيقته، عبر حسابه على موقع "انستجرام".

وظهر احمد خالد صالح وهو يحتضن شقيقته برفقة والدتهم وعلق قائلًا "من اسعد ايام حياتى تبارك الله".

هي كل شيء.. ريا أبى راشد بصحبة يسرا في الجونة
نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريا أبي راشد في الصورة برفقة الفنانة يسرا بـ اطلالة جريئة من مهرجان الجونة السينمائى الذى أقيم مؤخرًا".

دنيا عبد العزيز تستعد لـ حب رايح جاى
قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إنها تعاقدت على بطولة مسرحية جديدة تحمل اسم " حب رايح جاى"، ومن المقرر عرضها على أحد المسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح .

وأضافت دنيا عبد العزيز، في تصريحات لـ صدى البلد، أن العمل من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، ويشاركها فى البطولة ميدو عادل.

شاهد.. ظهور نادر لـ خالد الصاوي مع شقيقته
حرص الفنان خالد الصاوي، على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر خالد الصاوى بصحبة شقيقته وعلق قائلًا "طيب مين اللى يعرف مين دى". ولاقت إعجاب متابعيه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن.. ريهام سعيد في ورطة لهذا السبب.. رقصة هيفاء وهبي.. محمد رمضان سلطان في أحدث أغانيه

اخبار الفن ..علاقة الصداقة جيدة.. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود وبعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

ريا أبى راشد بصحبة هند صبرى في فينيسيا .. شاهد

أخبار الفن| محمد رمضان عاريا..أسرار علاقة وفاء عامر بشقيقتها آيتن .. تفاصيل قصة حب تامر عاشور ودارين حلمي

الجدعان اوى.. خالد الصاوى بصحبة كريم عبد العزيز وشيكو ومحمد ثروت

ريا أبي راشد في مهرجان لندن للأفلام .. صور

ترشيحاتنا

ملعقة يومياً على الريق تخلصك من سموم الجسم وتحمي مفاصلك

حضره إرهابيون.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اجتماع محمد مرسي لحل أزمة سد النهضة

عمرو أديب يسخر من الإخوان: كانوا عاوزين يبعتوا أبوتريكة لإثيوبيا |شاهد

مرصع بالجنيهات الذهب.. إطلالة زوجة ماجد المصري تشعل السوشيال ميديا

مواطنة تونسية توجه رسالة للمصريين.. ماذا قالت

اعتذار جنش .. جلسة بين رئيس الزمالك والحارس لإنهاء الأزمات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي