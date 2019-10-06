أخبار الفن.. أحمد خالد صالح يحتفل بتخرج شقيقته.. دنيا عبد العزيز تستعد لـ حب رايح جاى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
بـ رفقة والدته .. أحمد خالد صالح يحتفل بتخرج شقيقته
حرص الفنان احمد خالد صالح على مشاركة جمهوره، بصوره من احتفاله بتخرج شقيقته، عبر حسابه على موقع "انستجرام".
وظهر احمد خالد صالح وهو يحتضن شقيقته برفقة والدتهم وعلق قائلًا "من اسعد ايام حياتى تبارك الله".
هي كل شيء.. ريا أبى راشد بصحبة يسرا في الجونة
نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ريا أبي راشد في الصورة برفقة الفنانة يسرا بـ اطلالة جريئة من مهرجان الجونة السينمائى الذى أقيم مؤخرًا".
دنيا عبد العزيز تستعد لـ حب رايح جاى
قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إنها تعاقدت على بطولة مسرحية جديدة تحمل اسم " حب رايح جاى"، ومن المقرر عرضها على أحد المسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح .
وأضافت دنيا عبد العزيز، في تصريحات لـ صدى البلد، أن العمل من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، ويشاركها فى البطولة ميدو عادل.
شاهد.. ظهور نادر لـ خالد الصاوي مع شقيقته
حرص الفنان خالد الصاوي، على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر خالد الصاوى بصحبة شقيقته وعلق قائلًا "طيب مين اللى يعرف مين دى". ولاقت إعجاب متابعيه".
بـ رفقة والدته .. أحمد خالد صالح يحتفل بتخرج شقيقته
حرص الفنان احمد خالد صالح على مشاركة جمهوره، بصوره من احتفاله بتخرج شقيقته، عبر حسابه على موقع "انستجرام".
وظهر احمد خالد صالح وهو يحتضن شقيقته برفقة والدتهم وعلق قائلًا "من اسعد ايام حياتى تبارك الله".
هي كل شيء.. ريا أبى راشد بصحبة يسرا في الجونة
نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ريا أبي راشد في الصورة برفقة الفنانة يسرا بـ اطلالة جريئة من مهرجان الجونة السينمائى الذى أقيم مؤخرًا".
دنيا عبد العزيز تستعد لـ حب رايح جاى
قالت الفنانة دنيا عبد العزيز إنها تعاقدت على بطولة مسرحية جديدة تحمل اسم " حب رايح جاى"، ومن المقرر عرضها على أحد المسارح التابعة للبيت الفنى للمسرح .
وأضافت دنيا عبد العزيز، في تصريحات لـ صدى البلد، أن العمل من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، ويشاركها فى البطولة ميدو عادل.
شاهد.. ظهور نادر لـ خالد الصاوي مع شقيقته
حرص الفنان خالد الصاوي، على مشاركة جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر خالد الصاوى بصحبة شقيقته وعلق قائلًا "طيب مين اللى يعرف مين دى". ولاقت إعجاب متابعيه".