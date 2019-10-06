جيشها في عزة وانتصارات.. تركي آل الشيخ يهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني، التحية للشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



وكتب تركي ال الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "كل سنة ومصر وجيشها وشعبها في عزة وانتصارات، كل سنة ومصر عفية وقوية وصامدة ومنتصره.. كل نصر اكتوبر وجيش مصر قوي ومنتصر على الدوام.



وأضاف كل سنة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقود كنانة الله في ارضه الى الخير والتنمية، كل سنة ومصر والسعودية شعب واحد على قلب واحد 🇸🇦🇪🇬❤ والي يلعب معنا يستحمل😇.