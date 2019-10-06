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رياضة

احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح مراكز الشباب للزائرين مجانا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
وجه وزير الشباب والرياضة، مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بفتح مراكز الشباب اليوم الاحد طوال اليوم مجانا للأعضاء والمترددين عليها، بمناسبة إحتفالات مصر بالذكرى رقم 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

قال وزير الرياضة إن الوزارة لديها عددا من الأنشطة التي ستنفذ إحتفالا بهذه الذكري المجيدة التي كتبت بدماء شهداء مصر، والذين ضربوا أروع النماذج في الصمود والتحدى، مشيرا إلى أن الأنشطة التي ستجسد إنتصارات حرب أكتوبر ستنفذ في عدد من مراكز الشباب، كما سيكون هناك إحتفالات رئيسية ستنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وأضاف أن هذه الاحتفالات التي تقوم بها الوزارة تعكس دورها الكبير في المشاركة المجتمعية وإحيائها للمناسبات الوطنية والتوعية بأهميتها للنشء والشباب .
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