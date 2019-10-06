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منوعات

هل كان الرئيس الروسي محقا؟.. بوتين ينتقد الناشطة السويدية جريتا تونبرج.. والمراهقة تسخر منه

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
بعد أيام من سخريتها من تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بواسطة تغيير سيرتها الذاتية لحسابها على تويتر، فعلت الناشطة البيئية السويدية المراهقة جريتا تونبرج الأمر نفسه لتسخر من تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب روسيا اليوم، بدأ الأمر يوم الأربعاء الماضي عندما وصف بوتين تونبرج صاحبة الـ16 عاما بأنها فتاة لطيفة وصادقة جدا، ولا تفهم أن العالم معقد، وأنه يجب دعم جهود حماية البيئة، لكن استخدام الأطفال والمراهقين لدفع الأجندات أمر خاطئ ويجب إدانته.

قال بوتين: "قد يخذلكم هذا، لكني ليس لدي الشعور الشائع بالحماسة بشأن خطاب جريتا تونبرج، أنا على يقين من أنها فتاة لطيفة وصادقة جدا، لكن على البالغين أن يفعلوا كل شئ لعدم وضع المراهقين والأطفال في مواقف دقيقة كهذه،عليهم حمايتهم من الانفعالات المبالغ فيها، والتي من شأنها تحطيمهم، لكن عندما يستغل شخص ما الأطفال والمراهقين لأغراض شخصية، فإن الأمر يجب إدانته فقط، بالطبع المشاعر أمر محتوم، لكن إذا كنا لا نزال نريد أن نكون فعالين أكثر، علينا أن نبقى محترفين".

واعتبر بوتين أن انجذاب الشبان والمراهقين إلى الاهتمام بالقضايا الكبرى مثل البيئة أمر رائع، ويجب دعمه، لكن لم يشرح أحد لجريتا أن العالم الحالي معقد ومتعدد الأشكال، وأن الكثيرين في آسيا وأفريقيا يريدون العيش بمستوى الرخاء الذي يوجد في السويد.

وجاء رد تونبرج على ذلك بأن غيرت عبارة سيرتها الذاتية لتصبح:"مراهقة لطيفة ولكن غير ملمة".

كانت تونبرج، سخرت من ترامب الذي وصفها بانها فتاة سعيدة، مستخفا بها، بأن غيرت أيضا سيرتها على تويتر وجعلتها: "فتاة صغيرة سعيدة جدا تتطلع إلى مستقبل مشرق ورائع".

وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من ردود الفعل الواسعة التي تسبب فيها خطاب تونبرج الطفولي، والذي أثار مشاعر الملايين حول العالم، إلا أن الكثيرين أيضا انتقدوا ما أسموه استغلال المراهقة والخروج بها من المسار الطبيعي لسنها، حيث يجب أن تذهب إلى المدرسة وتتلقى تعليما ورعاية مناسبين.
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