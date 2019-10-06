يمكنك رؤيتها.. ظاهرة فريدة من نوعها تظهر في سماء مصر والوطن العربي

رصدت الجمعية الفلكية في مدينة جدة ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة فوق سماء مصر والوطن العربي، حيث وصل القمر إلى مرحلة التربيع الأول والتي يظهر فيها نصف القمر واضحا أما النصف الآخر فيظهر مظلمًا.



بينما يمكن رؤية كوكب زحل بالعين المجردة مرافقًا القمر في السماء كنقطة ذهبية بارزة، ويمكن رؤية حلقاته المدهبة بالتليسكوب الصغير، فكوكب زحل لا يكمل دورته حول الشمس إلا كل 29 عامًا ولا يمكن رؤية أحد جانبي حلقاته إلا كل 14 ونصف عامًا.



جدير بالذكر أنه في الأيام القليلة المقبلة يبدأ القمر بالاقتراب من الشمس في السماء مما ينتج عنه ظهور القمر بداية من غروب الشمس وليس في وقت الظهيرة.



تساعد ظاهرة قمر التربيع في تكوين شكل ثلاثي الأبعاد لتضاريس القمر يمكن من خلاله دراسة التضاريس الموجودة على القمر حيث تظهر بوضوح، خاصة في الخط الفاصل بين الجزء المضئ والمظلم.



يذكر أن آخر مرة سجل فيها زحل أقصى ميلان نحو الأرض كانت في 2017، والمرة المقبلة سيتم تسجيلها في 2046.