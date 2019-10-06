الدوري المصري .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 6-10-2019 وحكامها

تختتم اليوم الأحد 6-10-2019 الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، بانطلاق 4 مباريات تذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.
مباريات اليوم الأحد 6-10-2019
الثالثة عصرا ، الجونة أمام مصر المقاصة على استاد الجونة
الخامسة والنصف مساء ، حرس الحدود وطنطا على ملعب المكس
مباريات اليوم الأحد 6-10-2019
الثالثة عصرا ، الجونة أمام مصر المقاصة على استاد الجونة
الخامسة والنصف مساء ، حرس الحدود وطنطا على ملعب المكس
الخامسة والنصف مساء ، طلائع الجيش وبيراميدز على ملعب الجهاز العسكري
الثامنة مساء ، الزمالك أمام اف سي مصر على ستاد السلام
حكام مباريات اليوم الأحد 6-10-2019
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة فى الدورى الممتاز.
وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:
الجونة ومصر المقاصة: محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي - وجلال أحمد حكما رابعا
حرس الحدود وطنطا: محمد سلامة ميدو يعاونه محمد عبد القادر وتامر رشاد - سيد شعبان حكما رابعا
طلائع الجيش وبيراميدز: أمين عمر يعاونه شهاب راشد وخالد حسين -عمرو الشناوي حكما رابعا.
الزمالك واف سي مصر: طارق مجدي ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد - سعيد حمزة حكما رابعا.
الثامنة مساء ، الزمالك أمام اف سي مصر على ستاد السلام
حكام مباريات اليوم الأحد 6-10-2019
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة فى الدورى الممتاز.
وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:
الجونة ومصر المقاصة: محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي - وجلال أحمد حكما رابعا
حرس الحدود وطنطا: محمد سلامة ميدو يعاونه محمد عبد القادر وتامر رشاد - سيد شعبان حكما رابعا
طلائع الجيش وبيراميدز: أمين عمر يعاونه شهاب راشد وخالد حسين -عمرو الشناوي حكما رابعا.
الزمالك واف سي مصر: طارق مجدي ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد - سعيد حمزة حكما رابعا.