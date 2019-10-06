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رياضة

الدوري المصري .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 6-10-2019 وحكامها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:34 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تختتم اليوم الأحد  6-10-2019 الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، بانطلاق 4 مباريات تذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

مباريات اليوم الأحد 6-10-2019
الثالثة عصرا ، الجونة أمام مصر المقاصة على استاد الجونة
الخامسة والنصف مساء ، حرس الحدود وطنطا على ملعب المكس
الخامسة والنصف مساء ، طلائع الجيش وبيراميدز على ملعب الجهاز العسكري
الثامنة مساء ، الزمالك أمام اف سي مصر على ستاد السلام

حكام مباريات اليوم الأحد 6-10-2019
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة فى الدورى الممتاز.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

الجونة ومصر المقاصة: محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي - وجلال أحمد حكما رابعا

حرس الحدود وطنطا: محمد سلامة ميدو يعاونه محمد عبد القادر وتامر رشاد - سيد شعبان حكما رابعا

طلائع الجيش وبيراميدز: أمين عمر يعاونه شهاب راشد وخالد حسين -عمرو الشناوي حكما رابعا.

الزمالك واف سي مصر: طارق مجدي ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد - سعيد حمزة حكما رابعا.
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