الدوري المصري .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 6-10-2019 وحكامها

مباريات اليوم الأحد 6-10-2019



الخامسة والنصف مساء ، طلائع الجيش وبيراميدز على ملعب الجهاز العسكري

الثامنة مساء ، الزمالك أمام اف سي مصر على ستاد السلام



حكام مباريات اليوم الأحد 6-10-2019

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة فى الدورى الممتاز.



وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:



الجونة ومصر المقاصة: محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي - وجلال أحمد حكما رابعا



حرس الحدود وطنطا: محمد سلامة ميدو يعاونه محمد عبد القادر وتامر رشاد - سيد شعبان حكما رابعا



طلائع الجيش وبيراميدز: أمين عمر يعاونه شهاب راشد وخالد حسين -عمرو الشناوي حكما رابعا.



الزمالك واف سي مصر: طارق مجدي ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد - سعيد حمزة حكما رابعا.

تختتم اليوم الأحد 6-10-2019 الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، بانطلاق 4 مباريات تذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.الثالثة عصرا ، الجونة أمام مصر المقاصة على استاد الجونةالخامسة والنصف مساء ، حرس الحدود وطنطا على ملعب المكس