مهمة ما قبل القمة.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإف سي مصر

تختتم اليوم الأحد ، 6-10-2019 ، الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، بانطلاق 4 مباريات تذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت ، ابرزها مواجهة الزمالك مع اف سي مصر الوافد الجديد لدوري الأضواء.





المباراة ليست مواجهة تحمل 3 نقاط ، فقط ، بل هي استعداد كامل لمباراة الجولة الرابعة أمام الأهلي ، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر، في 19 أكتوبر الجاري ، ولأول مرة منذ عدة سنوات يتواجه القطبين وفقا لقرعة الدوري وليست اخر مباراة في المسابقة تجنبا للأزمات.





وشهدت قائمة الزمالك للمباراة مفاجآت ، حيث قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى، خوفا خوفا من الحصول على الانذار الثالث قبل قمة الدورى امام الاهلي ، خاصة إنهما من العناصر الأساسية للأبيض .





ضمت القائمة كلًا من:

في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

في الدفاع : حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام- أحمد عيد.

في الوسط: أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور.

في الهجوم: خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد









مباريات اليوم الأحد 6-10-2019





الثالثة عصرا ، الجونة أمام مصر المقاصة على ستاد الجونة

الخامسة والنصف مساء ، حرس الحدود وطنطا على ملعب المكس

الخامسة والنصف مساء ، طلائع الجيش وبيراميدز على ملعب الجهاز العسكري

الثامنة مساء ، الزمالك أمام اف سي مصر على ستاد السلام





حكام مباريات اليوم الأحد 6-10-2019





أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة فى الدورى الممتاز.





وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:





الجونة ومصر المقاصة: محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي - وجلال أحمد حكما رابعا





حرس الحدود وطنطا: محمد سلامة ميدو يعاونه محمد عبد القادر وتامر رشاد - سيد شعبان حكما رابعا





طلائع الجيش وبيراميدز: أمين عمر يعاونه شهاب راشد وخالد حسين -عمرو الشناوي حكما رابعا.



