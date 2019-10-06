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رياضة

مهمة ما قبل القمة.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإف سي مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ريهام بكير
تختتم اليوم الأحد ، 6-10-2019 ، الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، بانطلاق 4 مباريات تذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت ، ابرزها مواجهة الزمالك مع اف سي مصر الوافد الجديد لدوري الأضواء.

المباراة ليست مواجهة تحمل 3 نقاط ، فقط ، بل هي استعداد كامل لمباراة الجولة الرابعة أمام الأهلي ، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر، في 19 أكتوبر الجاري ، ولأول مرة منذ عدة سنوات يتواجه القطبين وفقا لقرعة الدوري وليست اخر مباراة في المسابقة تجنبا للأزمات.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة مفاجآت ، حيث قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى، خوفا خوفا من الحصول على الانذار الثالث قبل قمة الدورى امام الاهلي ، خاصة إنهما من العناصر الأساسية للأبيض .

ضمت القائمة كلًا من:
في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.
في الدفاع : حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام- أحمد عيد.
في الوسط: أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور.
في الهجوم: خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد


مباريات اليوم الأحد 6-10-2019

الثالثة عصرا ، الجونة أمام مصر المقاصة على ستاد الجونة
الخامسة والنصف مساء ، حرس الحدود وطنطا على ملعب المكس
الخامسة والنصف مساء ، طلائع الجيش وبيراميدز على ملعب الجهاز العسكري
الثامنة مساء ، الزمالك أمام اف سي مصر على ستاد السلام

حكام مباريات اليوم الأحد 6-10-2019

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة فى الدورى الممتاز.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

الجونة ومصر المقاصة: محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي - وجلال أحمد حكما رابعا

حرس الحدود وطنطا: محمد سلامة ميدو يعاونه محمد عبد القادر وتامر رشاد - سيد شعبان حكما رابعا

طلائع الجيش وبيراميدز: أمين عمر يعاونه شهاب راشد وخالد حسين -عمرو الشناوي حكما رابعا.

الزمالك واف سي مصر: طارق مجدي ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد - سعيد حمزة حكما رابعا.
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