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رياضة

طائرة مصر تخسر من روسيا 3-1 في مونديال اليابان

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:17 ص
منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة
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ريهام بكير
خسر منتخب مصر للكرة الطائرة من نظيره الروسي بثلاثة أشواط مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد في الجولة الخامسة ببطولة كأس العالم والمقامة في اليابان حتى 15 مِن شهر أكتوبر الجاري.

وقدم منتخب مصر مباراة كبيرة وخسر بصعوبة ، ونجح المنتخب الاسترالي في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-19 ، ثم تعادل الفراعنة في الشوط الثاني ، بنتيجة 25-21 ، وحقق الروس الفوز بالشوطين الأخرين بنتيجة 25-19 ، 25-21.

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على منتخبي استراليا وإيران قبل أن يخسر في الجولة الثالثة من منتخب البرازيل، والرابعة من كندا.
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