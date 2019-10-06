حدث ليلا.. جلسة صلح بين رئيس الزمالك وجنش.. الهند تعاقب تركيا.. وطائرة مصر تخسر من روسيا بمونديال اليابان

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .
خبير: مصر وجهت صفعة لـ أردوغان وأجهضت مخططاته في ثورة 30 يونيو.. فيديو
قال بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر مستهدفة من تركيا ورئيسها أردوغان، مضيفا:" سياسة اردوغان لا تحظى بتوافق داخل تركيا والأتراك يحملون أردوغان مسؤولية التدهور داخل تركيا ".
احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح مراكز الشباب للزائرين مجانا
وجه وزير الشباب والرياضة، مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بفتح مراكز الشباب اليوم الأحد طوال اليوم مجانا للأعضاء والمترددين عليها، بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى رقم 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
اعتذار جنش .. جلسة بين رئيس الزمالك والحارس لإنهاء الأزمات
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اعتذار محمود جنش حارس مرمى الفريق على خلفية إعلانه عبر حسابه على انستجرام عدم حصوله على مقدم تعاقده والدخول في مشادة كلامية مع أمير مرتضى المشرف على الكرة خلال التعليقات.
البنوك إجازة اليوم بأوامر المركزي
يبدأ الجهاز المصرفي اعتبارًا من صباح اليوم "الأحد"، تنفيذ قرار البنك المركزي المصري، باعتبار إجازة رسمية بالجهاز الحكومي بمناسبة احتفالات انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيد.
جيشها في عزة وانتصارات.. تركي آل الشيخ يهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر
وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني، التحية للشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
طائرة مصر تخسر من روسيا 3-1 في مونديال اليابان
خسر منتخب مصر للكرة الطائرة من نظيره الروسي بثلاثة أشواط مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد في الجولة الخامسة ببطولة كأس العالم والمقامة في اليابان حتى 15 مِن شهر أكتوبر الجاري.
متسابقة على كرسى متحرك تتسبب فى بكاء لجنة تحكيم ذا فويس .. فيديو
تسببت المتسابقة المغربية وئام رضوان فى بكاء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس" وذلك بعد ظهورها على مسرح البرنامج على كرسى متحرك.
في استجابة أولى لطلبات المتظاهرين.. الحكومة العراقية تصدر 17 قرارا عاجلا
أعلنت الحكومة العراقية حزمة أولى من القرارات التي جاءت استجابة لمطالب المتظاهرين، خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
الهند تعاقب تركيا.. وتوجه لها صفعة بـ ملياري دولار
ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" أن الهند قررت وقف صفقة عسكرية ضخمة مع تركيا بقيمة تصل إلى ملياري دولار، واتخاذ إجراءات عقابية ضد شركة "أناضول شيبيارد" بحظرها من القيام بأعمال تجارية متعلقة بالدفاع في الهند.
طريقة غير شرعية .. تعليق صادم ليورجن كلوب على إصابة محمد صلاح
أعرب مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن غضبه الشديد لما تعرض له المصري محمد صلاح من إصابة خلال المباراة التي جمعت "الريدز" مع ضيفه ليستر سيتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.
خبير: مصر وجهت صفعة لـ أردوغان وأجهضت مخططاته في ثورة 30 يونيو.. فيديو
قال بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر مستهدفة من تركيا ورئيسها أردوغان، مضيفا:" سياسة اردوغان لا تحظى بتوافق داخل تركيا والأتراك يحملون أردوغان مسؤولية التدهور داخل تركيا ".
احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح مراكز الشباب للزائرين مجانا
وجه وزير الشباب والرياضة، مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بفتح مراكز الشباب اليوم الأحد طوال اليوم مجانا للأعضاء والمترددين عليها، بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى رقم 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
اعتذار جنش .. جلسة بين رئيس الزمالك والحارس لإنهاء الأزمات
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن اعتذار محمود جنش حارس مرمى الفريق على خلفية إعلانه عبر حسابه على انستجرام عدم حصوله على مقدم تعاقده والدخول في مشادة كلامية مع أمير مرتضى المشرف على الكرة خلال التعليقات.
البنوك إجازة اليوم بأوامر المركزي
يبدأ الجهاز المصرفي اعتبارًا من صباح اليوم "الأحد"، تنفيذ قرار البنك المركزي المصري، باعتبار إجازة رسمية بالجهاز الحكومي بمناسبة احتفالات انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيد.
جيشها في عزة وانتصارات.. تركي آل الشيخ يهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر
وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني، التحية للشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
طائرة مصر تخسر من روسيا 3-1 في مونديال اليابان
خسر منتخب مصر للكرة الطائرة من نظيره الروسي بثلاثة أشواط مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد في الجولة الخامسة ببطولة كأس العالم والمقامة في اليابان حتى 15 مِن شهر أكتوبر الجاري.
متسابقة على كرسى متحرك تتسبب فى بكاء لجنة تحكيم ذا فويس .. فيديو
تسببت المتسابقة المغربية وئام رضوان فى بكاء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس" وذلك بعد ظهورها على مسرح البرنامج على كرسى متحرك.
في استجابة أولى لطلبات المتظاهرين.. الحكومة العراقية تصدر 17 قرارا عاجلا
أعلنت الحكومة العراقية حزمة أولى من القرارات التي جاءت استجابة لمطالب المتظاهرين، خلال جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
الهند تعاقب تركيا.. وتوجه لها صفعة بـ ملياري دولار
ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" أن الهند قررت وقف صفقة عسكرية ضخمة مع تركيا بقيمة تصل إلى ملياري دولار، واتخاذ إجراءات عقابية ضد شركة "أناضول شيبيارد" بحظرها من القيام بأعمال تجارية متعلقة بالدفاع في الهند.
طريقة غير شرعية .. تعليق صادم ليورجن كلوب على إصابة محمد صلاح
أعرب مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن غضبه الشديد لما تعرض له المصري محمد صلاح من إصابة خلال المباراة التي جمعت "الريدز" مع ضيفه ليستر سيتي في إطار مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.