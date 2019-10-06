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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إف سي مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ريهام بكير
تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة، بـ 4 مواجهات، أبرزها الزمالك مع اف سي مصر الوافد الجديد لدوري الأضواء.

المباراة ليست مواجهة تحمل 3 نقاط ، فقط ، بل هي استعداد كامل لمباراة الجولة الرابعة أمام الأهلي ، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر، في 19 أكتوبر الجاري ، ولأول مرة منذ عدة سنوات يتواجه القطبين وفقا لقرعة الدوري وليست آخر مباراة في المسابقة تجنبًا للأزمات.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة مفاجآت ، حيث قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى، خوفا خوفا من الحصول على الانذار الثالث قبل قمة الدورى امام الاهلي ، خاصة إنهما من العناصر الأساسية للأبيض .

ومن المتوقع ان يبدأ ميتشو اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: عبد الله جمعة - حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود الونش.
خط الوسط: كريم بامبو - محمد أوناجم - أحمد زيزو - يوسف أوباما - شرف بن شرقى.
خط الهجوم: خالد بو طيب - مصطفى محمد.
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