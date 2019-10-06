رجل أمن سعودي يتحول إلى بطل .. رفض 5 ملايين ريال رشوة مقابل هذا الفعل

تعرض رجل أمن سعودي لموقف فارق، يعد مثالا يقتدي به كل رجل أمن في العالم، حيث رفض رشوة قيمتها 5 ملايين ريال سعودي في مقابل مخالفة تبدو بسيطة.



فبحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن أحد رجال قوات الأمن على طريق الطائف كان قد اشتبه في شخصين مرا بسيارة عند نقطة تفتيش.



ومثل أي "كمين"، طلب رجل الأمن من الشخصين في السيارة إظهار بطاقة كل منهما فضلا عن أوراق السيارة، لكن السائق خرج من السيارة للحديث مع رجال الأمن، ليقوم الثاني بقيادة السيارة والهرب من نقطة التفتيش.



تحفظ رجال الأمن على السائق وأبلغوا النقاط الأخرى على الطرق برقم السيارة وأوصاف الهارب.



وبعد التحري عن الشخصين، ظهر أن الرجل الهارب مطلوب لدى المحكمة الجزائية بإحدى المناطق الجنوبية بالمملكة، وادعى السائق الذي تم توقيفه بأنه يعمل ضابطا في قطاع بوزارة الداخلية، وعرض على رجل الأمن رشوة قدرها 5 ملايين ريال مقابل إطلاق سراحه، لكن رجل الأمن رفض الرشوة، وبادر بفتح محضر الضبط، وأحال الرجل إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

