اخبار المنوعات.. الحشرات السوداء تغزو سنغافورة.. بريطانيا تواجه أقسى موسم شتاء منذ 56 عاما.. وزامبيا تصدر الذرة للكونغو الديمقراطية اعتبارا من العام القادم

قالت حكومة زامبيا إنها وقعت اتفاقا لتصدير 600 ألف طن متري من الذرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة اعتبارا من العام القادم.



وقال وزير الزراعة في زامبيا مايكل كاتمبو - وفقا لصحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت - إن الاتفاقية وقعت في لوساكا وسيبدأ التصدير اعتبارا من عام 2020 لأن زامبيا عانت من موسم هزيل وليس لديها حاليا مخزون كاف من الذرة للتصدير.





أسراب الحشرات السوداء تغزو منطقة سكنية في غرب سنغافورة



فرضت السلطات في سنغافورة على السكان في "بوكيت باتوك" عدة تدابير في مواجهة أسراب الحشرات السوداء التي تغزو المدينة السكنية الواقعة في المنطقة الغربية من سنغافورة.



فقد أبلغ مجلس الإسكان الأهالي بضرورة إغلاق النوافذ واستخدام الإضاءة الخافتة وتناول وجبة العشاء قبل غروب الشمس مع عدم السماح للأطفال بالخروج وذلك بعد أن غزت أسراب الخنفساء السوداء شققهم في الأيام القليلة الماضية.



وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية على الإنترنت، أن عودة الحشرات السوداء جاء بعد 4 أعوام عندما اجتاح نوع مشابه من الخنفساء بأعداد كبيرة المباني السكنية في بوكيت باتوك عام 2015 ، مشيرة إلى أن السكان ضبطوا روتين حياتهم اليومية على وجود هذه الأنواع من الحشرات.



واتخذ مجلس البلدة سلسلة من التدابير لمواجهة هذه الحشرة ، بيد أن خبراء الحشرات يقولون إنه قد يكمن الحل طويل الأجل في فهم سبب عودة الحشرات ، والتي يمكن ربطها بالطقس.



صدور كتاب جديد عن البرمائيات في كينيا



صدر كتاب مصور عن البرمائيات في كينيا التي تضم مئات من أنواع الضفادع المعروفة المتوطنة في أماكن معزولة والتي اكتشف معظمها حديثا مثل الضفدع الثعباني في غابة نجايا.



وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) في كينيا على الإنترنت، أنه شارك في وضع الكتاب الذي طال انتظاره، الباحثون ستيفان سباولز ودومينيك واسونجا وروبرت درويز، والذين كرسوا حياتهم لكل ما يتعلق بالبرمائيات من خلال نشر الكتب والأبحاث عن هذا الموضوع.



وقالت الصحيفة إن الباحثين الثلاثة قدموا دليلا للقارئ للكتاب الأصلي "البرمائيات في شرق أفريقيا" للباحثين الآن شاننج وكيم هاول ونشر في عام 2006 ، ونقلت عن أحد مؤلفي الموسوعة الحديثة، أن الكتاب الجديد "البرمائيات في كينيا" يضم أنواعا جديدة اكتشفت منذ عام 2006 كما أنه يمكن تنزيله على الهاتف المحمول.



وأشارت الصحيفة إلى أن الكتاب الملون الصادر في 230 صفحة يمكن تنزيله على الإنترنت وهو مهم للمعلمين وعلماء الطبيعية والأحياء والمزارعين لأنه يقدم معلومات محدثة عن حالة البيئة إما بوجود البرمائيات أو نقصها.



بلدات ركوب الأمواج اليابانية تشهد انتعاشة اقتصادية قبل أولمبياد طوكيو



تشهد بلدات ركوب الأمواج اليابانية انتعاشة اقتصادية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية /طوكيو 2020/ التى تشهد ضم رياضة ركوب الامواج للالعاب الأولمبية للمرة الأولى.



وقامت المقاطعات اليابانية التى تضم هذه البديات في جذب السياح الاجانب ووقف تراجع أعداد السكان، وتقوم حاليا بتنظيم فعاليات ركوب الأمواج وأنشأت مواقع خاصة على شبكة الإنترنت للترويج لنفسها كوجهات يمكن أن يرتادها هواة ركوب الأمواج.

يذكر أن ايشينوميا فى مقاطعة تشيبا على ساحل المحيط الهادئ بالقرب من طوكيو ستستضيف مسابقات ركوك الأمواج فى أولمبياد طوكيو فى العام القادم.



النباتيون البريطانيون: حملة لإجبار الحكومة على حظر تناول اللحوم والأسماك



يخطط النباتيون المتشددون فى بريطانيا لتنظيم خطة "تحرك مباشر" لإجبار الحكومة على فرض حظر على جميع المواطنين فيما يتعلق بتناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان.



وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن المجموعة التي تسمى "تمرد الحيوان" تأمل فى غلق أسواق لندن ووزارات الحكومة فيما يقولون أنه "ثورة الشعب" فى الأسبوعين القادمين.



وأضافت الصحيفة أن نحو 20 رجلا وأمرأة وضعوا خطتهم خلال اجتماع للمجموعة في مبنى إدارى غير مستخدم فى وسط نيوكاسل مؤخرا.



من جانبها، ذكرت صحيفة (ديلى ميل) أن المجموعة تأمل في حشد الآلآف من الأنصار في شوارع المملكة المتحدة وإحداث اضطراب ضخم في إمدادات الغذاء مع استعداد المشاركين لمواجهة خطر الاعتقال .

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خبراء الأرصاد يحذرون :بريطانيا تواجه أقسى موسم شتاء منذ عام 1963



حذر خبراء الأرصاد الجوية فى بريطانيا المواطنين البريطانيين من أنهم سيواجهون على الأرجح أقسى موسم شتاء تشهده البلاد منذ عام 1963.



وأضاف خبراء الارصاد أنه من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة تراجعات كبيرة في غضون عشرة أيام.



ونقلت صحيفة (ديلي ستار) عن خبراء الأرصاد أنه قبل ذلك ستضرب بقايا إعصار لورنزو الساحل الغربي للمملكة المتحدة بداية الأسبوع حاملا معه أمطارا غزيرة.



وأوضح خبراء الأرصاد أن الشهر الحالى سيشهد سقوط كميات من الثلوج قبل أن تصل الثلوج لذروتها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر القادمين خلال فترات أعياد الميلاد.



تطبيق جديد للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان العين بين الأطفال



نجح فريق من الباحثين الأمريكيين فى تطوير تطبيق للهاتف الذكي لمساعدة الوالدين على اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض العيون المختلفة لدى أطفالهم ، مثل سرطان الشبكية ، وهو سرطان شرس لدى الأطفال .



ويبحث تطبيق" CRADLE " (الكريات البيض بمساعدة الكمبيوتر) عن آثار انعكاسات غير طبيعية من شبكية العين تسمى "ابيضاض الدم البيضاء" ، وهي من الأعراض الرئيسية لسرطان الشبكية ، بالإضافة إلى اضطرابات العين الشائعة الأخرى.. يمكن تنزيل التطبيق مجانًا ويمكن العثور عليه تحت اسم "White Eye Detector".



ووجدت الدراسة - التي نشرت في مجلة (العلوم المتقدمة) - أن التطبيق هو أداة فعالة لزيادة فحص ابيضاض الدم السريري ، مما يسمح للوالدين بفحص أطفالهم بكفاءة وفعالية في كثير من الأحيان طوال نموهم.



وقال الباحث في الدراسة برايان ف. شو من جامعة بايلور بالولايات المتحدة "نشتبه في أن التطبيق سيكتشف ابيضاض الدم المرتبط بإضطرابات أخرى أكثر شيوعا وبعض الأمراض النادرة" ، ولقد كنا على صواب حتى الآن واستخدمه بعض الأطباء للكشف عن إعتام عدسة العين ، وطبقة الألياف العصبية لشبكية المايلين ، والخطأ الانكساري ، ومرض كوتس ، وبالطبع سرطان الشبكية".



ووجد الباحثون أن التطبيق أكثر فعالية ببساطة من خلال اتساع وتكرار أحجام العينات الخاصة به من الصور العائلية اليومية .. بالنظر إلى عدد الصور التي التقطتها العائلة والأصدقاء ومجموعة متنوعة من البيئات ، وهناك مجموعة متنوعة من الفرص للضوء للانعكاس عن آفات العين بصرف النظر عن موقعها في العين.. نظرًا لأن خوارزمية التطبيق أصبحت أكثر تعقيدًا ، فقد تحسنت قدرتها على اكتشاف حتى حالات بسيطة من ابيضاض الدم.



وأكد الباحثون أن هذا هو واحد من أكثر الأجزاء أهمية فى بناء التطبيق ، وقال الباحث "برايان ف. شو": أردنا أن نكون قادرين على اكتشاف جميع درجات وكثافة ابيضاض الدم بصفتي أحد الوالدين لطفل مصاب بالورم الأرومي الشبكي.

