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رياضة

معسكر منتخب مصر .. تعرف على فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:16 ص
منتخب مصر بقيادة
منتخب مصر بقيادة حسام البدري
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ريهام بكير
تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة ، لمسابقة الدوري المصري ، لينطلق غدا الاثنين ، معسكر منتخب مصر في أول توقف للمسابقة المحلية والتي يستغرق 10 أيام ، وتستأنف البطولة يوم 17 أكتوبر الجاري.

انطلاق معسكر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام البدري ، يأتي من أجل خوض مباراة ودية امام منتخب بتسوانا ، واختبار عناصر جديدة في صفوف الفراعنة.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره بداية من يوم الاثنين، على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وبعد استبعاد محمد صلاح لاعب ليفربول ، اختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.

وضمت القائمة المحلية :محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

الجدير بالذكر أن عمرو السولية سيخضع لفحص طبي اليوم الاحد ، لتحديد حجم إصابته ، قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة.
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