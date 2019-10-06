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رياضة

بعد إصابته .. فرص لحاق عمرو السولية بمعسكر منتخب مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
إصابة عمرو السولية
إصابة عمرو السولية
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ريهام بكير
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن فرصة لحاق عمرو السولية لاعب وسط الفريق بمعسكر منتخب مصر الذي ينطلق غدا الاثنين.

وتعرض السولية لالتحام قوي مع لاعب فريق أسوان، خرج على إثره من الشوط الثاني للمباراة التي جمعت الفريقين أمس في منافسات الجولة الثالثة، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر 5-1.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية، إن السولية سيخضع اليوم الأحد ، لفحص طبي، وإجراء أشعة على قدمه من أجل الوقوف على مدى الإصابة.

وتابع: وارد أن تكون هناك فرصة للسولية للمشاركة مع منتخب مصر اذا اثبتت الاشعة ان الإصابة كدمة بسيطة".

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره بداية من يوم الاثنين، على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.
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