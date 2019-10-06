بعد إصابته .. فرص لحاق عمرو السولية بمعسكر منتخب مصر

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية، إن السولية سيخضع اليوم الأحد ، لفحص طبي، وإجراء أشعة على قدمه من أجل الوقوف على مدى الإصابة.



وتابع: وارد أن تكون هناك فرصة للسولية للمشاركة مع منتخب مصر اذا اثبتت الاشعة ان الإصابة كدمة بسيطة".



ويبدأ المنتخب الوطني معسكره بداية من يوم الاثنين، على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

