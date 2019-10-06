رباعي الساكسفون الكوري يعزف مؤلفات مصرية وعالمية في أمسية بالأوبرا.. الأربعاء

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في إطار خطتها لتقديم ألوان فنية من مختلف أنحاء العالم، أمسية فنية لرباعي الساكسفون الكوري الأربعاء المقبل،على المسرح المكشوف بالأوبرا.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم عددا من الألحان العربية من بينها: "حلوة يا بلدي، سالمة يا سلامة، وحياة قلبي" إلى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية في قوالب فنية متنوعة منها "الكلاسيكية، المعاصرة، الجاز، البوب والتانجو" من بينها:"افتتاحية كانديد، متتابعة مدينة الملاهي، عالم جديد، سوسويز، مرحبا جود، هذا أنا ، ميدلي بوب، المرح وأعلى المدينة".



يشار إلى أن عازفي رباعي الساكسفون الكوري تخرجوا في كلية الموسيقى بجامعة سيول الوطنية، وتكون الفريق بهدف نشر الثقافة الموسيقية العالمية من خلال آلة الساكسفون الموسيقية، وقدم المئات من العروض الفنية الناجحة، كما شارك في العديد من المهرجانات المحلية المتخصصة، وأصدر أول البوماته بعنوان :"دعونا نبدأ معكم"، وضم ألوانا من الموسيقى التي يقدمها الفريق وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.