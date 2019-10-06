تركي آل الشيخ عن فضيحة قطر العالمية: شيء طبيعي.. فيديو

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تعليقا على فضيحة غياب الحضور الجماهيري في قطر عن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى، والذي يعد الحضور الجماهيري الأقل على الإطلاق لهذه البطولة العالمية، إنه شئ طبيعي.واستعان آل الشيخ عبر تويتر بتقرير لقناة سي إن إن الأمريكية والذي يرصد تلك الفضيحة الكبرى، وكتب معلقا:"شئ طبيعي".وأظهر تقرير سي إن إن، خلو مدرجات استاد خليفة في الدوحة من الجماهير خلال فعاليات البطولة، وقالت مراسلة القناة:"هذا ليس حدثا عاديا، إنها بطولة عالمية، والصور التي تم بثها في جميع أنحاء العالم لبعض أشهر الرياضيين وهم يحتفلون بإنجازاتهم التاريخية أمام مدرجات شبه فارغة، أثار بعض الأسئلة الخطيرة للمنظمين، وهيئة ألعاب القوى".وما زاد الطين بلة هو لجوء اللجنة المنظمة القطرية إلى العمال الأجانب الوافدين، فبعد اعتراف اللجنة بصدمتها إزاء قلة الحضور، فوجئ الجميع بمئات الرجال يتوجهون إلى الاستاد، ما كشف لجوء قطر إلى العمال والوافدين والأطفال من أجل تحسين الصورة.