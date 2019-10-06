صاعقة تضرب شاباً.. قلبه توقف وعاد للحياة بـ معجزة

بينما كان يتمشى بالقرب من منزله مع كلابه الثلاثة من نوع "شيبرد" الألماني، هبت صاعقة رعدية وضربت الشاب الأمريكي «ألكساندر كورياس»، مما نتج عنه توقف قلبه.





عثر أحد الأشخاص على شاب ملقي على الأرض بحديقة "ماير بارك" بعدما ضربته عاصفة قوية أسفرت عن توقف قلبه وتعرضه لإصابات بالغة، بينما هربت كلابه الثلاثة على الفور وتركوه.





نقل الرجل، الشاب إلى المستشفى، وأسعفه الأطباء حتى استفاق وعاد لوعيه لكن إصاباته كانت خطيرة، حيث أصيب بكسور في العظام والأضلاع من ضمنها كسر عظام الفك وتمزقات في معظم عضلات جسده، بينما تورمت عيناه وتعرض لإصابات مختلفة بسبب سقوطه على الأرض.



