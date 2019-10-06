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أخبار العالم

روسيا وفنزويلا توقعان اتفاقيات عسكرية واقتصادية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:47 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي،اليوم الأحد، أن اللجنة الحكومية المشتركة الفنزويلية - الروسية وقعت عددا من اتفاقيات التعاون في المجالين العسكري - التقني والزراعي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مادورو ـ في تصريح عقب لقائه نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في كاراكاس ـ قوله "إن التعاون العسكري- التقني يسير وفقا للجدول المتفق عليه، وقد تم تجديد كل العقود الخاصة بالدعم والمشاورات".

وقال الرئيس الفنزويلي إن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين، ​في ​موسكو​ الشهر الماضي، ساهمت في مناقشة اتجاهات التعاون ​البناء​ متعدد الأوجه بين روسيا وفنزويلا "كشركاء وحلفاء استراتيجيين".. موضحا أن هذه الاتفاقيات ستساعد في تطور فنزويلا وإنعاشها اقتصاديا.

واتفقت روسيا وفنزويلا على عدد من المشاريع الأخرى في المجال الزراعي، حيث ستستثمر روسيا بفنزويلا في هذا القطاع وتقدم التكنولوجيا اللازمة.

وكانت الحكومة الفنزويلية قد أكدت ـ في وقت سابق ـ أن البلدين وقعا خلال سنوات التعاون 264 اتفاقية في 20 قطاعا استراتيجيا، مثل الطاقة، والتعاون العسكري – التقني، وصناعة التعدين، والقطاع الزراعي.
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