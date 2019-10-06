الدوري المصري .. موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

تختتم اليوم الأحد ، 6-10-2019 ، الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، بانطلاق 4 مباريات تذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت ، أبرزها مواجهة الزمالك مع اف سي مصر الوافد الجديد لدوري الأضواء، لتتوقف المسابقة لمدة 10 أيام لانطلاق معسكر منتخب مصر.





ويبدأ المنتخب الوطني معسكره بداية من يوم الاثنين، على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.





موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك القادمة ، لأول مرة منذ عدة سنوات يتواجه القطبين وفقا لقرعة الدوري وليست آخر مباراة في المسابقة تجنبا للأزمات ، كما كان معتادًا السنوات الماضية.



