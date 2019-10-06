أنا صاحب الكورة | في طقس حار .. الأهلي ولعها نار .. أسباب اهتزاز شباك الأحمر أمام أسوان في الدوري.. فيديو

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مُضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.





ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة الأهلي وأسوان ، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بخمسة أهداف لهدف سجل للأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور آجاي وحمدي فتحي و مجدي قفشة وسجل لزهرة الجنوب أسوان أوميد أوكري.





ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ومجدي عبد العاطي مدرب أسوان.





ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الأهلاوي فى الشارع الرياضي بعد أداء رائع من جانب لاعبي النادي الاهلي والفوز بنتيجة كبيرة.



