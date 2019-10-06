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مرأة

بـ 2 جنيه.. تخلص من التهابات الحلق نهائيًا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
تنتشر بعض الأمراض الموسمية في الوقت الحالي بسبب تغير الفصول، وأشهر تلك الأمراض هي الأنفلونزا ونزلات البرد التي قد تؤدي لبعض الالتهابات بالحلق، يعد التهاب الحلق من أكثر الإصابات المزعجة والمؤلمة، وكما أشار موقع "healthline" توجد أسباب عديدة للإصابة به مثل:
  
- بكتيريا الحلق وغيرها من الالتهابات البكتيرية
- الحساسية
- الدخان والمواد الكيميائية ، والمهيجات الأخرى
ولحسن الحظ يمكن علاج تلك الالتهابات ببعض العلاجات المنزلية البسيطة دون الحاجة لزيارة طبيب، أو أخذ مضادات حيوية تؤدي إلى ضعف المناعة على المدى البعيد مثل : 
- الغرغرة بالماء والملح مرة كل ساعة او ساعتين في اليوم 
- شرب المشروبات الدافئة واضافة بعض العسل والليمون 
- وسيكون من المدهش معرفة ان تناول بعض المثلجات احيانًا يساعد على علاج التهابات الحلق
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