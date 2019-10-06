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أخبار العالم

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
فتح مراكز الاقتراع
فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية
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رويترز
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، منذ قليل أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التونسية.

ويدلي نحو 7 ملايين ناخب تونسي بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الداخلية، مع استمرار التصويت خارج البلاد لليوم الثالث والأخير.

ويتنافس في الانتخابات التشريعية أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة، تضم أكثر من 15 ألف مرشح، يتنافسون للحصول على 217 مقعدا في مجلس النواب.

وينص الدستور التونسي على أن يتولى الحزب الفائز بأغلبية المقاعد يقوم بتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، وأن يجرى اعتمادها بعد موافقة أغلبية الأعضاء عليها بواقع 109 أصوات، وفي حال فشل الجزب الفائز في ذلك، بقترج رئيس الجمهورية رئيسا للوزراءويكلفه بتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان.
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