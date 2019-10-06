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شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الأحد، الحالة المرورية بشوارع القاهرة عبر تقنية google earth.

ورصدت اللقطات الجوية، سيولة مرورية عالية على طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من المطار، إلى مسجد الرحمن الرحيم وكوبري أكتوبر.

وأظهرت لقطات google earth، سيولة مرورية عالية علي طريق كوبري الفنجري في الاتجاهين.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين، الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.
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شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

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