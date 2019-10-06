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تعليم

المدارس المصرية اليابانية: أنشطة طلابية للاحتفال بانتصارات أكتوبر حتى نهاية الأسبوع الجاري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:27 ص
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
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ياسمين بدوي
قررت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الأنشطة الطلابية داخل المدارس للاحتفال بانتصارات أكتوبر وتعريف أبنائنا بالبطولات المصرية .

وقالت الوحدة إن هذا القرار يتم تطبيقه بداية من يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019 وحتى الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019. 

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن هذا القرار يأتي من منطلق الحرص على تعريف ابنائنا الطلاب على بطولات قواتنا المسلحة والانجازات التى حققها أبطالنا في حرب أكتوبر 1973.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد يُعد إجازة رسمية بجميع مدارس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة وعيد القوات المسلحة، وتعد هذه هي الإجازة الرسمية الأولى التي يتوقف بسببها العام الدراسي الجديد .
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