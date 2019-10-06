المدارس المصرية اليابانية: أنشطة طلابية للاحتفال بانتصارات أكتوبر حتى نهاية الأسبوع الجاري

قررت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الأنشطة الطلابية داخل المدارس للاحتفال بانتصارات أكتوبر وتعريف أبنائنا بالبطولات المصرية .





وقالت الوحدة إن هذا القرار يتم تطبيقه بداية من يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019 وحتى الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019.





وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن هذا القرار يأتي من منطلق الحرص على تعريف ابنائنا الطلاب على بطولات قواتنا المسلحة والانجازات التى حققها أبطالنا في حرب أكتوبر 1973.



