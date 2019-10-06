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محافظات

تنفيذ مشروع صرف صحي لقرى تنيده بالوادي الجديد بتكلفة 150 مليونا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد عن بدء تنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بقرى تنيدة وأولاد عبد الله بتكلفة إجمالية تصل إلى حوإلى 150 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروع يتضمن تنفيذ محطتى رفع ومحطتى صرف وشبكات انحدار متكاملة، والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك ضمن خطة رئاسة المركز لاستكمال الخدمات الحيوية بالقرى وتوابعها.

ولفت إلى أن الشركات المنفذة تسلمت المواقع وجار البدء فى التنفيذ، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل فى المشروع خلال 18 شهرا من تاريخ البدء فى العمل.

وأضاف عباس، أن الخطة المالية لمركز ومدينة بلاط للعام 2019/ 2020 تم اعتمادها بتكلفة 15 مليون جنيه و242 ألف جنيه، والتى تشمل تدعيم البنية التحتية والمشروعات الخدمية، حيث جرى تخصيص 5 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء و8 ملايين جنيه لمشروعات رصف الطرق الداخلية كما تم تخصيص 2 مليون جنيه لأعمال تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية بالاحتياجات الخاصة بها.
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