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أخبار البلد

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم | خدمات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
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أحمد أبوشوشة
تعلن السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق ٦ أكتوبر ٢٠١٩ نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

القاهرة / أسيوط مدة ٣٥ دقيقة

سيوط / أسوان مدة ٣٥ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات .
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