تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم | خدمات

تعلن السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد الموافق ٦ أكتوبر ٢٠١٩ نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة





ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-





القاهرة / أسيوط مدة ٣٥ دقيقة





سيوط / أسوان مدة ٣٥ دقيقة





ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة





رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة



