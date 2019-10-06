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أخبار العالم

اعتقلوه بعد ندوة شعرية في الجامعة.. قصيدة تضع صاحبها بزنازين إيران

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
حسين جنتي
حسين جنتي
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محمد علي
عاقب النظام الإيراني، شاعرًا بالحبس لأشهر في المعتقل وذلك بسبب قصيدة شعرية انتقد فيها الأوضاع التي تعيشه بلاده في ظل النظام القائم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة.

وحكم على الشاعر حسين جنتي ، بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب قصيدة، تحدث فيها عن الفساد والتمييز واستغلال السلطة وسرقة الأموال العامة.

وحسين جنتي ، الذي أـلقى قصيدة ذات مرة بحضور المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اتُهم الآن "بالدعاية ضد النظام" ، وأكدت محكمة أعلى الحكم في 5 أكتوبر، بعد أن طعن فيه سابقًا.

وفي منشور على انستجرام Instagram ، قال جنتي إنه سينظم دائمًا قصائد ضد النظام وممارساته، من الظلم وإساءة استخدام السلطة والدين. 

وأضاف أنه إذا نظرت الأجهزة الأمنية والقضاة في هذه الرذائل المتعلقة بالنظام ولم تلقي لها بالًا، فهو غير مسؤول.

وجاء الحكم ضده بعد ندوة شعرية له في جامعة أصفهان، هاجم فيها النظام وممارساته.

ويحتل الشعر مكانة خاصة في التراث الثقافي الإيراني ، حيث يضم شعراء كبار من القرون الوسطى مثل عمر الخيام وحافظ ومولوي.
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