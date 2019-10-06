أستاذ تمويل: قناة السويس ستساهم بـ 25% من الناتج المحلى قريبا.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إن مصر لديها هدف، ومؤمنة جدًا بأن القضاء على الإرهاب لا يتم إلا من خلال التنمية فى سيناء بكل ربوعها ، بما فيها منطقة قناة السويس، مؤكدا أن الاهتمام بمنطقة قناة السويس سيساهم فى هدوء المنطقة.



وأكد هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، أن قدر ما أنفق حتى الآن من الدولة للاستثمار فى تلك المنطقة كبير جدًا، مضيفًا أنه يجب الاستفادة مما أنفق.



وأشار هشام إبراهيم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة الانتهاء من المشروعات فى أوقات محددة لتعظيم الاستفادة مما انفق.



وأوضح هشام إبراهيم، أن المستهدف أن تساهم قناة السويس الجديدة فيما لا يقل عن 25% من الناتج المحلى لمصر، مؤكدًا أن قناة السويس الجديدة بها إمكانات يجعلها تستطيع أن تساهم بهذا الناتج وأكثر.

