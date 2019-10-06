3 إضافات غريبة للقهوة تمدك بـ الفيتامينات.. الأخيرة غير متوقعة

نجد أن كوب القهوة في حياة كثير من الناس من الأمور الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها، فهي مشروب لذيذ يعمل على إعطاء شعور أفضل للدماغ، ولحسن الحظ نشر موقع "healthline" مجموعة اضافات لكوب القهوة اليومي يؤدي لزيادة مضادات الاكسدة والفيتامينات التي تفيد الجسم.





- القرفة :-

من المعروف ان القرفة في حد ذاتها مشروب مفيد للجسم، لكن تزداد فاعليتها تجاه صحة القلب والدماغ بإضافة ملعقة صغيرة منها الى كوب القهوة صباحًا .





- الزنجبيل :-

اشهر شريك للزنجبيل هو الليمون لكن على غير العادة سيكون شريكه هذه المرة هو القهوة، حيث ستعمل مضادات الاكسدة في المكونين على لعلاج مشاكل الهضم، ومد الجسم بالفيتامينات التي تحسن من صحة العضلات .





- الكركم :-