أسماء قادة القوات المسلحة خلال نصر السادس من أكتوبر

قادة الفرق





تحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 46 عاما على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، "سيناء"، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.وفي إطار الاحتفالات بنصر السادس من أكتوبر، ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسماء القادة الذين شاركوا في حرب التحرير، وذلك في إطار الدور التوعي التي يقوم به "صدى البلد" في تعريف الأجيال الحالية بالقادة العسكرين الذين شاركا في معركة النصر، وهم:الرئيس أنور السادات - القائد الأعلى للقوات المسلحةالفريق أول أحمد إسماعيل علي - وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحةالفريق/ سعد الشاذلي - رئيس الأركانلواء / محمد عبدالغني الجمسي - رئيس هيئة عمليات القوات المسلحةلواء طيار محمد حسني مبارك - قائد القوات الجويةلواء محمد علي فهمي - قائد قوات الدفاع الجويلواء بحري فؤاد ذكري - قائد القوات البحريةلواء عبد المنعم واصل - قائد الجيش الثالثلواء سعد مأمون - قائد الجيش الثانيلواء محمد سعيد الماحي - مدير سلاح المدفعيةلواء كمال حسن علي - مدير سلاح المدرعاتلواء مهندس جمال محمد علي - مدير سلاح المهندسيلواء نوال الشافعي – رئيس هيئة الإمداد والتموينعميد نبيل شكري - قائد قوات الصاعقةعميد محمود عبدالله - قائد قوات المظلاتعميد أحمد بدوي - قائد الفرقة 7 مشاةعميد يوسف عفيفي - قائد الفرقة 19 مشاةعميد محمد أبو الفتوح محرم - قائد الفرقة 6 مشاة ميكانيكيعميد عبد رب النبي حافظ - قائد الفرقة 16 مشاةعميد حسن أبو سعدة - قائد الفرقة 2 مشاة،عميد فؤاد عزيز غالي - قائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكيعميد أحمد عبود الزمر - قائد الفرقة 23 مشاة ميكانيكيعميد إبراهيم العرابي - قائد الفرقة 21 المدرعةعميد محمد عبد العزيز قابيل - قائد الفرقة 4 المدرعةعميد محمد عبد الحليم أبو غزالة ــ قائد مدفعية الجيش الثانيعميد يوسف صبري أبو طالب ــ قائد مدفعية الجيش الثالثمقدم أركان حرب محمد حسين طنطاوي - قائد الكتيبة 16 مشاة