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تكسير محلات وقطع طرق.. محتجون ملثمون يخربون ممتلكات عامة في هونج كونج

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:33 ص
محتجون مقنعون يخربون
محتجون مقنعون يخربون ممتلكات عامة في هونج كونج
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «روسيا اليوم» فيديو لمحتجون مقنعون يخربون ممتلكات عامة في هونج كونج.

وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب الملثمين وهم يقمون بأفعال مشينة تماما، حيث قام بعضهم بكسر كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، كما قامت مجموعة أخرى بتهشيم وجهات ولافتات المحلات في الشارع.

كما وضع المحتجون في هونج كونج الحواجز الحديدية والأخشاب في منتصف الطرق لمنع سير السيارات غلقه تماما، مما جعل قوات الشرطة التدخل على الفور لفض هذه الاحتجاجات المخربة لتأمين المحلات وفتح الطرق للمواطنين.

يذكر أن شركة "MTR"  المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونغ كونغ أعادت فتح شبكة مترو المدينة بشكل جزئي، اليوم الأحد، بعد إغلاق غير مسبوق.
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