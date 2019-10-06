استطلاع: غالبية البريطانيين لا يعتقدون أن بإمكان جونسون تأمين اتفاق بريكست قبل الموعد النهائي للخروج

كشف استطلاع جديد للرأي النقاب أن غالبية البريطانيين لا يعتقدون أن بإمكان رئيس الوزراء بوريس جونسون تأمين اتفاق لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المقرر للخروج في الـ31 من أكتوبر الجاري، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه شعبية جونسون.



وأظهر الاستطلاع - الذي أجراه مركز (بي إم جي) حصريا لصالح صحيفة /الإندبندنت/ البريطانية ،حسبما أوردت على موقعها الإلكتروني- أن أعدادا متزايدة من الناخبين البريطانيين يفقدون الثقة في قيادة بوريس جونسون، حيث يعتقد شخص واحد من كل خمسة أشخاص أن بإمكانه تأمين اتفاق بشأن "بريكست" قبل موعد الخروج المقرر في الـ31 من أكتوبر الجاري.. وبحسب الاستطلاع فثمة موجة متصاعدة من عدم الرضا عن قيادة رئيس الوزراء البريطاني.



وجاء بالاستطلاع أيضا أن 54% غير راضين عن أداء رئيس الوزراء، وذلك بعد مرور أسابيع قليلة متقدة شابها سلسلة من الهزائم أمام مجلس العموم، فضلا عن رفض المحكمة العليا قرار جونسون تعليق البرلمان واصفةً إياه بـ "غير القانوني".



وتراوحت نسبة الدعم الرئيسي الذي يحظى به جونسون حول النسبة ذاتها، حيث بلغت 35% خلال الشهر الجاري، و39% في سبتمبر الماضي و 35% في أغسطس الماضي.