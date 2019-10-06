نائب: حرب أكتوبر أعادت الاعتبار للمقاتل المصري



قال النائب أيمن عبدالله، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أن حرب السادس من أكتوبر أعادت الاعتبار للمقاتل المصرى والعربى وقهرت الجيش الإسرائيلى المدعوم بلا حدود من القوى الكبرى فى العالم وعلى رأسها بالطبع الولايات المتحدة.



وأوضح "عبدالله"، فى بيان صحفى له أن حرب أكتوبر 73، ليست فقط أول نصر للعرب على إسرائيل، وليست فقط معركة كسر الصف الإسرائيلى أمام العالم، واستعادة المكانة للجندى المصرى الذى تعرض للظلم فى معاركه السابقة مع عصابات الاحتلال الصهيونى، ومع الجيش المشكل منها بعد 1948.



وتابع عضو مجلس النواب، أن حرب أكتوبر غيرت مفاهيم عديدة فى الحروب الحديثة، بعضها خاص بأنظمة التسليح وطرق استخدامها وبعضها الآخر خاص بالجغرافيا العسكرية وتقسيم مناطق الصراع ومجالات الحروب فى الشرقين الأوسط والأدنى.



وأشار إلى أن الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر، تواكب هذا العام انتصارات جديدة مازال يسطرها الجيش المصرى الوطنى العظيم، فهو قاهر الإرهاب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، رغم دعم القوى الكبرى والإقليمية للتنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح وتوفير أماكن العلاج واللجوء الآمن لعناصره الإجرامية، وأصبحت انتصارات المصريين على هذه التنظيمات المسلحة علامة مسجلة باسم الدولة المصرية فى العالم كله.

