فتحي أبوبكر: التحضير لحرب أكتوبر بدأ منذ نكسة 67.. فيديو

قال اللواء فتحي أبو بكر أحد مقاتلي حرب أكتوبر، إن التحضير لحرب أكتوبر كان من عام 1967 وشعارنا كان: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وكان التسليح والتدريب على أعلى مستوى.



وأكد اللواء فتحي أبو بكر على برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على "قناة مصر الأولى" اليوم الأحد، ضرورة عبورهم قبل قوات المشاة لتأمين دخولهم في كل من الوحدات المتمركزة في القنطرة والملاحة والجيش الثاني.



وصرح اللواء فتحي أبو بكر، على أن قرار الحرب تم العلم به يوم 5 أكتوبر عصرًا، وكان هذا قبل الحرب بعدة ساعات وكانوا على أتم الاستعداد النفسي لمواجهة العدو.



وتابع: مازلنا نتذكر بأن هذه الملحمة العسكرية قامت ب 200 طائرة حربية و2000 مدفع وتوج هذا النصر بعد 6 ساعات فقط من عبور 80 ألف مقاتل مصري.







