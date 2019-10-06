Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فتحي أبوبكر: التحضير لحرب أكتوبر بدأ منذ نكسة 67.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:40 ص
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
Advertisements
توك شو
قال اللواء فتحي أبو بكر أحد مقاتلي حرب أكتوبر، إن التحضير لحرب أكتوبر كان من عام 1967 وشعارنا كان: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وكان التسليح والتدريب على أعلى مستوى.

وأكد اللواء فتحي أبو بكر على برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على "قناة مصر الأولى" اليوم الأحد، ضرورة عبورهم قبل قوات المشاة لتأمين دخولهم في كل من الوحدات المتمركزة في القنطرة والملاحة والجيش الثاني.

وصرح اللواء فتحي أبو بكر، على أن قرار الحرب تم العلم به يوم 5 أكتوبر عصرًا، وكان هذا قبل الحرب بعدة ساعات وكانوا على أتم الاستعداد النفسي لمواجهة العدو.

وتابع: مازلنا نتذكر بأن هذه الملحمة العسكرية قامت ب 200 طائرة حربية و2000 مدفع وتوج هذا النصر بعد 6 ساعات فقط من عبور 80 ألف مقاتل مصري.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة مرور 51 عاما على عيدها.. القصة الكاملة لـ صفعة المدفعية المصرية للعدو الإسرائيلي

مصيدة دبابات .. البطل محمود الشيخ: جبن اليهود وخوفهم خلاهم يضربوا بعض لما شافونا

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ حماقي على تأثره بـ المتسابقة وئام رضوان

أهانتني.. والد ميجان ماركل يشن هجومًا عليها.. ويهدد بفضح رسالتها الأخيرة إليه

منتخب مصر مهدد بفقدان نجم الأهلي في معسكر أكتوبر

دعاء الاستفتاح.. تعرف عليه في الصباح

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام

فستان محتشم.. بيونسيه تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها