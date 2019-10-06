وفقا للمركزى.. تعرف على أكبر ١٠ بنوك في تمويل الشركات متناهية الصغر

وفقا للمركزي المصري، تعرف على أكبر ١٠ بنوك في تمويل الشركات متناهية الصغر.



وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي عن أكبر البنوك فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، جاء بنك القاهرة فى المركز الأول، ضمن أكبر10 بنوك قامت بتمويل 463 ألفا و400 شركة متناهية الصغر بنهاية يونيو الماضي.



وتربع بنك القاهرة على عرش البنوك التى قامت بتمويل المشروعات الصغيرة بعدد مستفيدين بلغ 233 ألفا و300 مستفيد، وتبعه بنك مصر الذي احتل المركز الثاني بعدد مستفيدين بلغ 115 ألفا و254 مستفيدا وفقا لتقرير البنك المركزي، وجاء بنك الإسكندرية في المركز الثالث بعدد مستفيدين بلغ 77 ألفا و90 مستفيدا.



وذكر التقرير أن عدد المستفيدين بالبنك الأهلي المصري بلغ 27 ألف مستفيد ليحتل البنك المركز الرابع، وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي بالمركز الخامس بعدد مستفيدين بلغ 68 ألفا و728 مستفيدا.



وفي المركز السادس، جاء البنك الزراعي المصري والذي بلغ عدد المستفيدين منه 1536 مستفيدا، وجاء المصرف المتحد في المركز السابع بعدد مستفيدين بلغ 905 مستفيدين، بينما جاء بالمركز الثامن البنك العربي الأفريقي الدولي بعدد مستفيدين بلغ 844 مستفيدا.



وفي المركز التاسع، جاء بنك التنمية الصناعية بعدد مستفيدين 424، وجاء البنك التجاري الدولي بالمركز الأخير بعدد مستفيدين 350 عميلا.

