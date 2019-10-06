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توك شو

بعد مرور 46 عاما.. أسرار جديدة يكشفها اللواء سمير سرية عن حرب أكتوبر.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:38 ص
اللواء سمير سرية
اللواء سمير سرية
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ندى فتح الله
قال اللواء سمير سرية، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنهم بعد هزيمة 1967 قمنا بتوحيد الصفوف وخوض العديد من التدريبات الشاقة، مشيرًا إلى أن الأهم كان دراسة العدو دراسة جيدة لاستغلال نقاط ضعفه.

وأشار سرية إلى أن كافة الخبراء العسكريين على مستوى العالم أجمعوا على أنه يستحيل أن يدخل الجيش المصري في حرب ضد إسرائيل، لافتا إلى أن الجيش المصري كان أمامه 3 موانع قوية جدًا؛ قناة السويس، الساتر الترابي، وخط بارليف.

ونوه إلى أن إسرائيل كانت تضع شبكة من النابالم الحارق لتغطية قناة السويس حال عبور أي قوة لها، كما أن الساتر الترابي كان على ارتفاع 20 مترا وبميول حادة جدًا.

وأضاف أن خط بارليف كان خطا حصينا جدًا ممتد بطول قناة السويس بطول 120 كيلومترا تقريبًا، موضحًا أنه تمت إقامته بطريقة يستحيل تدميره.
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