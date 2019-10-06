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ثقافة

بالليزر وتأثير الماء.. هكذا شعر زوار معرض الآثار الغارقة بعظمة كنوز مصر في كاليفورنيا.. صور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
كشف مسئولو مكتبة رونالد ريجن الرئاسية في مقاطعة سيمي ڤالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن وسائل عرض مبهرة في معرض آثار "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر"، والذي تم افتتاحه منذ ساعات في المكتبة.

المعرض مستمر هناك حتى أبريل ٢٠٢٠م، وافتتحه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويضم 293 قطعة من الآثار الغارقة التي تم انتشالها من الإسكندرية وأبي قير.

وجاءت أول وسيلة عبارة عن نقوش ليزر بجانب كل تمثال، وكانت عبارة عن أشكال مثل النقوش على الحوائط الأثرية في الآثار، والتي تمت كتابتها بإضاءة الليزر ثم ترجمتها بنفس الأسلوب إلى الإنجليزية.

والوسيلة الثانية كانت عبارة عن إعطاء تأثير مائي حول التماثيل، كي يشعر الزائر بالبيئة الأصلية التي كانت فيها التماثيل، حيث غرقت هذه القطع تحت سطح البحر وظلت هكذا لآلاف السنين.

أما الوسيلة الثالثة، فكانت لون الحوائط وخلفيات بعض الفتارين، والتي حرصت إدارة سيناريو العرض بالمعرض على اختيار اللون الأحمر الطوبي لها، وهو ما يعطي القطع ظهورا متميزا، خاصة القطع الرئيسية.
بالليزر وتأثير الماء.. هكذا شعر زوار معرض الآثار الغارقة بعظمة كنوز مصر في كاليفورنيا.. صور
بالليزر وتأثير الماء.. هكذا شعر زوار معرض الآثار الغارقة بعظمة كنوز مصر في كاليفورنيا.. صور
بالليزر وتأثير الماء.. هكذا شعر زوار معرض الآثار الغارقة بعظمة كنوز مصر في كاليفورنيا.. صور
بالليزر وتأثير الماء.. هكذا شعر زوار معرض الآثار الغارقة بعظمة كنوز مصر في كاليفورنيا.. صور
بالليزر وتأثير الماء.. هكذا شعر زوار معرض الآثار الغارقة بعظمة كنوز مصر في كاليفورنيا.. صور
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